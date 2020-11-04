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Рада приняла проект об обеспечении данных для декларирования при налогообложении
09:26 04.11.2020 |
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4065 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования отдельных объектов налогообложения".
Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады, передает Укринформ.
Принятие законопроекта в первом чтении поддержали 263 народных депутата.
"Целью законопроекта является "внедрение прозрачных и детализированных механизмов реализации положений относительно ограничений, введенных для предотвращения уклонения от налогообложения; определение четких и понятных правил налогообложения контролируемых иностранных компаний, а также предоставление налогоплательщикам достаточного времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования соответствующих объектов налогообложения (с учетом ограничительных мер, связанных с распространением в мире COVID-19)", - говорится в сообщении.
Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины, законы "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технической и логической несогласованности в налоговом законодательстве".
Изменения, в частности, направлены на уточнение: некоторых положений трансфертного ценообразования; основания прекращения административного ареста; положения относительно корректировки финансового результата до налогообложения относительно операций, которые не имеют деловой цели; особенностей взимания акцизного налога; особенностей налогообложения прибыли контролируемой иностранной компании в течение переходного периода; положения о применении регистраторов расчетных операций и пр.
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