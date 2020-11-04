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Рада заменила слово «преступление» на «уголовное правонарушение» в законе о закупках
09:22 04.11.2020 |
Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" в связи с принятием Закона Украины" О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений "(№3375).
Как передает корреспондент Укринформа, принятие проекта в целом поддержали 284 народных депутатов.
"Законопроектом в пунктах 5 и 6 части первой статьи 17 Закона Украины «О публичных закупках» предлагается заменить слово «преступление» на словосочетание «уголовное правонарушение»", - говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что целью принятого документа является приведение закона "О публичных закупках" в соответствие с законом № 2617-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений".
При этом в разделе II закона устанавливается, что он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, но не ранее вступления в силу закона от 22 ноября 2018 года № 2617-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений ".
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