Рада заменила слово «преступление» на «уголовное правонарушение» в законе о закупках

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" в связи с принятием Закона Украины" О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений "(№3375).

Как передает корреспондент Укринформа, принятие проекта в целом поддержали 284 народных депутатов.

"Законопроектом в пунктах 5 и 6 части первой статьи 17 Закона Украины «О публичных закупках» предлагается заменить слово «преступление» на словосочетание «уголовное правонарушение»", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что целью принятого документа является приведение закона "О публичных закупках" в соответствие с законом № 2617-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений".

При этом в разделе II закона устанавливается, что он вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, но не ранее вступления в силу закона от 22 ноября 2018 года № 2617-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений ".