Рада сделала шаг к разблокированию «польского кредита» на 100 миллионов евро

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который должен освободить от уплаты НДС исполнителей работ и поставщиков услуг в рамках так называемого "польского кредита".

Законопроект называется "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по отдельным операциям на период реализации Договора между правительством Украины и правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи и другим вопросам государственного долга".

Кредитное соглашение на 100 млн евро сроком действия 30 лет Украина и Польша подписали еще в 2015 году.

Средства должны быть направлены на реконструкцию пограничной инфраструктуры: 68 млн евро - на ремонт дорог, ведущих к границе, 25 млн евро на пункты пропуска и 7 млн евро на ремонт зданий ГПСУ.

Несмотря на проведение соответствующих тендеров работы до сих пор почти никто не стал.

Причина - задержка с принятием законопроекту №3039а, поскольку выполнение работ с уплатой НДС противоречит условиям использования польского кредита.