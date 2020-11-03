Рада отправила на повторное 2-е чтение законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов в Украине

Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект №2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины с начала 2021 года.

Соответствующее решение принято по предложению комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования.

Согласно документу, запрет не распространяется на сверхлегкие пакеты пластиковые шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с боковыми складками) и длиной до 450 мм (с ручками), используемые в качестве первичной упаковки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда. Документ также не коснется биоразлагаемых пакетов, однако он предусматривает их обязательную маркировку в соответствии с Национальным стандартом ДСТУ EN 14995: 2018, ДСТУ EN 13432: 2015.

Законопроект предусматривает, что несоответствующие требованиям пакеты должны быть утилизированы за счет объекта хозяйствования, который их приобрел.

Распространение пластиковых пакетов осуществляется на платной основе.

Предполагается введение штрафов за бесплатное распространение пластиковых пакетов в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, а за повторное в течение трех лет такое же нарушение - в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщалось, группа из 60 депутатов Верховной Рады прошлого созыва в январе 2020 года уже регистрировала подобный законопроект (№9057), предполагавший постепенный отказ от реализации пластиковых пакетов с 1 января 2021 года, однако этот документ даже не был включен в повестку дня.