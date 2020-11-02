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Гетманцев подсчитал, как «налог на Google» пополнит бюджет Украины
15:34 02.11.2020 |
Принятие законопроекта о налогообложении транснациональных корпораций позволит получить до 3 млрд грн бюджетных поступлений в год.
Об этом во время заседания Согласительного совета в парламенте заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«Мы в комитете рассмотрели законопроект №4184 о так называемом «налоге на Google», которым мы предлагаем обложить налогом большие транснациональные компании, которые предоставляют услуги в сфере электронной коммерции. С одной стороны, он даст дополнительные поступления в бюджет от 3 млрд грн, а с другой стороны - он поставит в равные условия и наших рекламистов, и больших иностранных рекламистов», - сказал он.
Законопроект №4184 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отмены налогообложения доходов, полученных нерезидентами в виде выплаты за производство и / или распространение рекламы, и совершенствования порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам» был зарегистрирован в парламенте 2 октября.
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