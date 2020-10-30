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Зеленский ветировал закон об электронных коммуникациях
17:06 30.10.2020 |
Президент Украины Владимир Зеленский не подписал и в четверг вернул в парламент закон об электронных коммуникациях (№3014) со своими предложениями.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон 30 сентября. 13 октября его подписал глава парламента Дмитрий Разумков и направил на подпись президенту.
Законопроект, в частности, уточняет терминологию в сфере электронных коммуникаций, внедряет принцип минимально необходимого и предсказуемого регулирования отрасли, а также принципы прозрачности, отсутствия дискриминации и технологической нейтральности.
Кроме того, законопроектом предлагается ввести уведомительный принцип регистрации субъектов хозяйствования в сфере электронных коммуникаций; ввести консультации с участниками рынка по всем вопросам, затрагивающим их интересы, и установить процедуру подачи документов в регуляторный орган в электронном виде.
Документ предусматривает снижение потенциально возможного давления на субъектов хозяйствования в сфере электронных коммуникаций и уменьшение количества проверок на их территории.
Кроме того, законопроектом предлагается ввести универсальную услугу в сфере электронных коммуникаций, которая призвана обеспечить доступность (включая ценовую) для населения услуг предоставления доступа к интернету и голосовой связи.
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