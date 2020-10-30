Фракция "Европейская Солидарность" в пятницу, 30 октября, зарегистрирует законопроект, регулирующий ответственность за указание недостоверных данных в декларациях чиновников с учетом европейских практик и решения Конституционного суда.

"Наша фракция, осознавая риски, возникшие как внутри, так и снаружи, уже наработала законопроекты, которые решают правовую коллизию в связи с решением Конституционного суда. Мы проанализировали все европейские практики декларирования чиновников и сегодня регистрируем законопроект, который предлагаем принять как неотложный. Он регулирует вопросы ответственности за недостоверность (учитывая мировые нормы). Уверена, мы найдем компромисс и взаимопонимание касательно необходимости немедленного приведения антикоррупционного законодательства к европейским стандартам, исходя из решения суда", - написала сопредседатель парламентской фракции Ирина Геращенко в соцсети Facebook в пятницу.

Геращенко подчеркнула, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского является неконституционной и такой, которая только углубит кризис.

"Зеленский продолжает жить в неконституционном поле, на хайпе гнаться за дешевой популярностью, спасая глупо растраченный рейтинг. Он неконституционным способом распустил парламент, тогда КС подыграл этому и общество, к сожалению, аплодировало. Безнаказанно прошел и псевдоопрос. Сейчас неконституционным сомнительный способом он хочет решить возникшую проблему после решения КС. Неконституционное решение лишь углубит кризис", - заявила она.

"Зеленский как гарант Конституции должен способствовать выходу из конституционного кризиса, а не усугублять его. Украина слишком дорого платит за независимость и суверенитет, не нужно превращать ее в фейк стейт", - резюмировала нардеп.

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев подчеркнул, что принятие предложенного Зеленским закона окончательно подорвет правовые основы государства.

"Хочется порвать Конституционный суд? Еще как! Это понятные эмоции. Имеем ли мы в Верховной Раде право на юридически ничтожное решение КС отвечать антиконституционными действиями, как предлагает Зеленский? Хочется, но не должны ни в коем случае! Евросоюз это не оценит - раз, правовые основы государства окончательно подорвем - два, failed state, о котором мечтают Путин с Медведчуком получим - три. Последствия представьте", - написал он в Facebook в пятницу.

Единственным выходом из сложившейся ситуации нардеп считает срочное возвращение в законодательство электронного декларирования и проверок, возобновление возможности назначений в исполнительной вертикали и вступления в должность городских голов и руководителей районных и областных советов.

"И именно от этого, единственно правильного пути нас пытаются отвлечь Офис президента и некоторые антикор-активисты. А относительно полномочий и порядка формирования Конституционного Суда - надо сначала Конституцию изменить. Это долгий, однако необходимый путь. Но в "опросе" Зеленского этого вопроса не было", - заключил Арьев.

Как сообщалось, Зеленский внес в парламент законопроект, согласно которому прекращаются полномочия состава Конституционного суда Украины, принявшего решение 27 октября 2020 года. Проект закона №4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" зарегистрирован на сайте парламента 29 октября.

Президент предлагает признать решение Конституционного суда от 27 октября 2020 года "ничтожным (который не создает правовых последствий) как такое, которое принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов" (статья 1 законопроекта "Неправосудность решения, принятого в собственных интересах").

Кроме того, в статье 2 законопроекта "Восстановление конституционного судопроизводства в интересах граждан" отмечается, что "полномочия состава Конституционного суда, действующего на момент принятия решения КС от 27 октября 2020 года в деле № 1-24/2020(393/20), прекращаются с дня вступления в силу этого закона".

Закон вступает в силу с дня, следующего за днем его опубликования.

Ранее, 27 октября 2020 года, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции". Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Агентство из-за решения КС вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента.

Кабинет министров Украины на своем внеочередном заседании во исполнение решения СНБО принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. Также НАПК должно обеспечить проведение специальных проверок в соответствии с требованиями закона Украины "О предотвращении коррупции". 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.