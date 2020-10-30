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Единый реестр е-деклараций, закрытый после решения КС, возобновил свою работу
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.
"Во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины от 29.10.2020 №1363-р доступ восстановлен", - сообщается на сайте реестра.
Как сообщалось, ранее во исполнение решения Конституционного суда Украины от 27.10.2020 №13-р / 2020 доступ к реестру деклараций был прекращен.
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