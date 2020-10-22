В Украине могут установить ставку налога на доход для е-резидентов на уровне 5%

Народные депутаты зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно ведения предпринимательской деятельности электронных резидентов в Украине, устанавливающий ставку налога на доход для электронных резидентов на уровне 5%.

Соответствующая информация опубликована на сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке к законопроекту №4240, е-резидентом выступает лицо-нерезидент, которое получило в Украине статус е-резидента и которое зарегистрировало себя физическим лицом-предпринимателем (ФОП).

Законопроект также предусматривает, что е-резидент осуществляет свою государственную регистрацию как налогоплательщика третьей группы упрощенной системы налогообложения и не может использовать труд наемных работников.

Также документ устанавливает особые правила отчетности е-резидентов перед государственными органами Украины.

Кроме того, устанавливается, что уплата налогов может происходить исключительно в электронной форме через электронный кабинет налогоплательщика.

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта будет способствовать притоку иностранных инвестиций в Украину.

Авторами законопроекта являются депутаты Ярослав Железняк, Владимир Цибаль, Кира Рудык, Галина Васильченко, Инна Совсун, Ярослав Рущишин и Даниил Гетманцев.

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Планируемые изменения предусматривают замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал по ставке 10%, единый социальный взнос (ЕСВ) в размере 22% от минимальной заработной платы и 1,5% военного сбора. Налоги на труд предусматривают 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ).