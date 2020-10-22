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Правительство поддержало законопроект о восстановлении ЭСКО-закупок в бюджетной сфере
08:49 22.10.2020 |
Соответствующий проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О введении новых инвестиционных возможностей, обеспечения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности для проведения масштабной энергомодернизации" одобрен на заседании правительства 21 октября, сообщает Минэнерго, передает УНН.
Цель законопроекта - восстановить ЭСКО-механизм в бюджетной сфере, на объектах государственной и коммунальной формы собственности.
Законопроект, разработанный Минэнерго и Госэнергоэффективности, является важным техническим инструментом для приведения в соответствие Закона Украины об энергосервисе и новой редакции Закона "О публичных закупках". Принятие законопроекта даст "зеленый" свет для введения многочисленных новых ЭСКО-контрактов с целью повышения энергоэффективности школ, детсадов и других бюджетных учреждений, информируют в Минэнерго.
Заключение энергосервисных договоров (ЭСКО-механизм) является одним из эффективных инструментов повышения энергетической эффективности бюджетных учреждений. Механизм заключается в том, что исполнитель энергосервиса реализует энергоэффективные мероприятия, гарантирует достижение определенного уровня экономии энергоресурсов и возвращает вложенные инвестиции за счет полученной экономии расходов на оплату потребленных топливно-энергетических ресурсов и коммунальных услуг в течение срока действия энергосервисного договора.
В Минэнерго напомнили, что с конца 2017 года года по состоянию на сегодня объявлено более 1200 тендеров и заключены 548 энергосервисных договоров на сумму более 1,25 млрд гривен. По результатам уже внедренных ЭСКО-проектов экономия энергопотребления составляет от 20% до 70%.
Восстановление закупок энергосервиса на основе ЭСКО-механизма позволит повысить уровень энергоэффективности и способствовать эффективному использованию бюджетных средств.
Добавим, что на сегодняшнем заседании правительства также поддержаны предложения Минэнерго по устойчивому прохождению отопительного сезона. В частности одобрен проект постановления о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа.
"С 1 августа этого года утратили силу некоторые положения постановления КМУ от 19 октября 2018 №867 "Об утверждении положения об обеспечении о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа", в части прекращения возложения специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения природным газом бытовых потребителей.
По информации НАК Нафтогаз Украины теплоэлектроцентрали, которым Нафтогаз поставлял природный газ для производства электрической энергии, имеют значительную задолженность, не позволяет сегодня выделить лимиты газа таким компаниям. И эту ситуацию можно решить путем введения разделения ответственности в части оплаты за газ, использованный для производства электрической энергии и для производства тепла отдельно. Именно это и предлагается в проекте постановления и это будет гарантировать стабильное прохождение отопительного периода", - пояснила Буславец.
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