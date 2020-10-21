Прежде чем открывать производство по должнику, будут требовать решение суда

Денис Вергун / UBR.ua

Кредитор должен приложить к заявлению еще и решение суда о взыскании задолженности с должника, которое набрало законной силы.

Более пяти месяцев понадобилось президенту Украины, чтоб принять решение и все-таки подписать Закон Украины, который предусматривает внесения изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства.

Закон вступил в силу 17 октября 2020 года.

Основным изменением, которое вводится в действие законом - это внесение изменений в перечень субъектов, относительно которых не может быть открыто производство по банкротству.

Кредиторам усложнили жизнь

Изменениями предусматривается запрет на банкротство бюджетных учреждений, а именно органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также организаций, которые полностью содержатся за счет государственного или местного бюджетов.

Данными изменениями фактически введен запрет на процедуру банкротства государственных предприятий, учредителями которых выступает соответствующий орган государственной власти или местного самоуправления.

Такие нововведения существенно повлияют на действующую процедуру банкротства, так как новые производства относительно государственных предприятий в случаи наличия долга не будут открываться, а открытые судебные производства в связи с тем, что этот вопрос не урегулирован принятым законом, скорее всего будут судом закрыты.

"Это негативно повлияет на кредиторов, которые имеют требования к бюджетной организации и, фактически, приводит к уменьшению действующих механизмов возмещения кредитору задолженности со стороны государственного предприятия", - рассказал UBR.ua адвокат, управляющий партнер ЮФ "Горецкий и партнеры" Олег Горецкий.

Автоматизированный отбор дел

Еще один важный вопрос, описанный в новом законе, связан с назначением арбитражного управляющего в делах о банкротстве.

Этот вопрос вызвал бурное обсуждение среди профессионального сообщества, так как используемая на данный момент автоматизированная система отбора не смогла оправдать ожиданий и превратилась скорее в коррупционный механизм.

"Кроме коррупционной составляющей, такая модель приводила к серьезным конфликтам как между сторонами дела, так и непосредственно между арбитражными управляющими. Дело в том, что часть профессионального сообщества арбитражных управляющих систематически получала дела в результате "автоматизированного отбора", в то время как значительное количество их коллег по несколько лет подряд не получали ни одного дела", - отметил в беседе с UBR.ua старший партнер Ario Law Firm Юлиан Хорунжий.

Перекупить арбитражного управляющего не выйдет

При разработке механизма назначения арбитражного управляющего рассматривали несколько вариантов. Большинство поддержало модель, по которой распорядитель имущества юрлица или управляющий реструктуризацией физлица назначается судом по представлению инициирующего кредитора или физлица-должника.

В случае же, если этими лицами не внесено такого представления или дело о банкротстве юрлица инициируется должником, то арбитражный управляющий назначается автоматизированной системой в порядке, который действовал до вступления в силу Кодекса. Стоит подчеркнуть, что указанный порядок устанавливает лишь временную меру, которая будет действовать до введения ЕСИТС (Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы).

"Как и многие, считаю, что такой порядок назначения арбитражного управляющего сможет снизить коррупционные риски, а именно - устранить возможность "перекупить" любым из участников процесса на свою сторону арбитражного управляющего. Учитывая, что основная функция арбитражного управляющего - это создание представительских органов кредиторов, после создания эти органы (в случае такой необходимости) смогут осуществить замену арбитражного управляющего на другого", - говорит Юлиан Хорунжий.

Как и любой другой порядок назначения арбитражного управляющего, этот нельзя назвать абсолютно идеальным, но на сегодня он является оптимальным. Как минимум, он открывает возможность добросовестной конкуренции, в первую очередь по критерию профессионализма. И профессиональные арбитражные управляющие смогут получить большее количество дел.

Вместе с тем, не все удовлетворены новым механизмом назначения арбитражного управляющего из-за возможных рисков злоупотреблений в первую очередь должниками-юрлицами, которые инициируют дела через дружественных кредиторов и таким образом получают "власть" над арбитражным управляющим.

"Кодексом по процедурам банкротства предложена достаточно действенная система сдержек и противовесов между различными группами в деле о банкротстве. В первую очередь это касается срока действия моратория на удовлетворение требований обеспеченных кредиторов", - добавил Юлиан Хорунжий.

Без суда не обанкротят

Еще одно изменение, которое введено принятым законом касается пакета документов, который подается в суд кредитором вместе с заявлением об открытии производства про банкротство.

Предусматривается, что к заявлению кредитор должен приложить и решение суда об взыскании задолженности с должника, которое набрало законной силы.

"Ранее, во время принятия судом решения об открытии производства относительно банкротства должника не требовалось наличие решения суда, что часто приводило к преждевременному и безосновательному открытию производства по сумме, относительно которой есть спор между должником и кредитором, что нарушало основной принцип процедуры банкротства - банкротство только при условии подтверждения бесспорности требований кредитора", - говорит Олег Горецкий.

Суды будут отказывать в открытии производств

На практике, относительно открытия процедур банкротства госпредприятий, суды будут отказывать в открытии таких производств, а открытые производства скорее всего будут закрывать.

Но как быть с кредиторами, которые имеет непогашенные требования к должнику - государственному предприятию, и другого способа, нежели их удовлетворение в процедуре банкротства нет, принятый закон не дает ответа.

В данном случае нарушается баланс интересов между государственным предприятием как должником и кредитором.

"Относительно изменений в процедуре подтверждения бесспорной задолженности при открытии производств в деле об банкротстве, то при принятии решения об открытии процедуры банкротства суды более тщательно будут обращать внимание на бесспорность задолженности, что являет собой определенный фильтр в открытии безосновательной процедуры банкротства, наложения арестов на имущество должника, введения арбитражного управляющего, начисления ему заработной платы", - добавил Олег Горецкий.

Все эти действия могут парализовать деятельность предприятия, по задолженности относительно которой существует спор.

Манипуляция должников

В то же время, говорят юристы, изменения относительно подачи в суд вместе с заявлением об открытии производства по банкротству решения суда убирает спорный момент наличия непогашенной задолженности на момент открытия дела по банкротству.

"Часто стороны в суде манипулировали понятием "бесспорная задолженность" говоря о том, что производство по делу об банкротстве может быть открыто только при наличии бесспорной задолженности", - заметил Олег Горецкий.

Суды часто отказывали в открытии производства по банкротству так как не предоставлено кредитором доказательств бесспорности задолженности и за время получения кредитором решения суда об наличии долга бесспорного должника, должник применял меры по выведению капитала.

Это не предоставляло возможность удовлетворить законные имущественные требования кредитора.

Такие изменения приводят к невозможности удовлетворить законные имущественные требования кредиторов к таким предприятиям и, фактически при наличии решения суда, у кредитора не остается действующих методов реального возвращения своих средств с должника.

Более того, в связи з тем, что законом вносятся изменения в части невозможности открытия производства банкротства госпредприятий, к их руководителям, невозможно применить процедуру субсидиарной ответственности за принятые решения - она применяется к другим руководящим лицам субъектом предпринимательства частных компаний для погашения требований кредиторов.

Таким образом, изменения в Кодекс банкротства не дают законодательной определенности, а могут создать лишь ситуацию неоднозначного применения, в том числе оснований для закрытия производств по банкротству государственных предприятий, говорят юристы.

"Мы хорошо помним ситуацию, которая возникла после принятия изменений в части перечня судебных решений в делах по банкротству, которые могут быть обжалованы в апелляционном или кассационном порядках. Так, закон (ст. 9 Кодекса), который с целью уменьшения нагрузки на суды, устанавливал "фильтры" относительно подачи жалоб в апелляционные или кассационные суды не предусматривал, что делать с жалобами, которые поданы в суд по ранее действующему закону, а решение об открытии производства должно уже приниматься по новому закону", - отметил нам Олег Горецкий.

Такие неточности, аналогично с принятым законом, привели к неоднозначной судебной практике и не гарантировали надлежащую судебную защиту, говорят юристы.

"У меня появилась информация, что к регистрации готовится новый законопроект, который должен изменить только что подписанный президентом. Но при этом, у нас все же будет время для того, чтобы проверить эффективность предложенного механизма, что впоследствии нивелирует необходимость его быстрого изменения", - резюмировал Юлиан Хорунжий.