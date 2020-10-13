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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

У Зеленского одобрили повышение в разы штрафов для бизнеса за нарушение карантина

14:31 13.10.2020 |

Право

 Кофе на карантине

В Верховную Раду на следующей сессии внесут законопроект об ужесточении ответственности за нарушение бизнесом карантинных норм. Об этом в эфире Громадському радио сообщил народный депутат, глава Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

По его словам, ответственность за нарушение карантинных мер может составить от 31 000 до 51 000 грн: законопроект подготовили на совещании у президента Украины и согласовали в профильном комитете.

Радуцкий заявил, что главной целью совещания в Офисе президента было уменьшение количества зараженных COVID-19 во избежание необходимости повторного введения жесткого карантина.

"Если, например, это торговый центр, то охрана не должна пускать людей без масок. Некоторые заведения не придерживаются ограничений, позакрывать их мы не можем, это неправильно, экономика не выдержит еще одного локдауна", - заявил Радуцкий.
По материалам: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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