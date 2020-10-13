Зеленский подписал закон о моратории на банкротство бюджетных учреждений

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины из процедур банкротства" № 686-IX, который Верховная Рада приняла еще в июне.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Документ направлен на устранение недостатков Кодекса Украины из процедур банкротства и недопущения открытия производств по делам о банкротстве органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций.

Так, согласно подписанному закону, производство по делам о банкротстве должников - казенных предприятий и бюджетных учреждений, а также санация таких должников в открытии производства по делу о банкротстве не допускаются", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что закон позволит хозяйственным судам осуществлять производство по делам о банкротстве в установленные Кодексом процессуальные сроки, xnj стимулирует инвестиционную и кредитную сферы экономики.