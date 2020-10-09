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«Венецианка» формально утвердила «срочный вывод» по закону о референдуме
16:01 09.10.2020 |
Венецианская комиссия формально утвердила "срочный вывод" по законопроекту о всеукраинском референдуме (№3612).
Как сообщает "Европейская правда", решение было принято на пленарном заседании 8-9 октября.
Текст утвержденного документа, который комиссия одобрила в июле, опубликован на ее официальном сайте.
Своим решением "Венецианка" похвалила разработчиков законопроекта за то, что он согласован с другими частями избирательного законодательства, в частности с новым Избирательным кодексом, принятым в 2019 году, и с законом о Центральной избирательной комиссии. Кроме того, разработчики включили подробные механизмы, направленные на обеспечение равных агитационных возможностей для сторонников и противников вопросов, вынесенных на национальный референдум.
В то же время в заключении указываются несколько пунктов, которые могут быть усовершенствованы в тексте или потребуют дальнейшего разъяснения.
В частности, рекомендуется выяснить связь между референдумом всенародных инициатив об отмене законов или части законов и референдумом по "решению вопросов общегосударственного значения". Рекомендуется продлить срок сбора подписей на референдумы по народной инициативе, а также определить в законе последствия одобрения народной инициативы.
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