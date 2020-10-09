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Венецианская комиссия утвердила отчет по законопроекту о судебной реформе
15:57 09.10.2020 |
Венецианская комиссия утвердила отчет о проекте изменений в Закон Украины №3711 "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые другие законы, которым определены важные аспекты деятельности Верховного суда и органов судебного управления.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание "Зеркало недели".
Отчет был утвержден на сессии, которая состоялась 8-9 октября в онлайн-режиме в Париже. По проекту №3711 также были предоставлены ряд конкретных рекомендаций.
В частности, Венецианская комиссия настаивает на том, что в соответствии с европейскими стандартами уменьшение количества судей Верховного суда, которое планировалось украинской властью ранее, в любом случае не может прекратить полномочия действующих судей Верховного суда. Для любой реорганизации Верховного суда следует придерживаться основных принципов по несменяемости судей.
В Комиссии приветствовали направленность законопроекта №3711 на обновление состава ВККС с целью восстановления процедуры отбора судей первой и второй инстанции, а также обратили внимание на то, что предложенный законопроект №3711 нацелен на подчинение Высшей квалификационной комиссии судей Высшему совету правосудия.
Однако отношения между этими органами должны решаться только в рамках более широкой реформы. До этого времени ВСП не должен получать более широких полномочий по ВККС.
Венецианская комиссия положительно оценила предложение в создании конкурсной комиссии по отбору новых членов ВККС с участием международных экспертов.
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