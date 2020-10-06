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Зеленский подписал закон о запрете на взыскание имущества по валютным кредитам
15:39 06.10.2020 |
Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте».
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Документом продлевается до 21 апреля 2021 года действие моратория на взыскание указанного имущества граждан Украины и устанавливается запрет на принудительное взыскание имущества (имущественных прав), если оно используется как место постоянного проживания заемщика или является объектом незавершенного жилищного строительства.
Отмечается, что мораторий продлен с учетом ситуации, в которую попали заемщики из-за обесценивания национальной валюты с 2008 года и, как следствие, невозможности платить кредиты в иностранной валюте по текущему валютному курсу.
Законом также устанавливается запрет на принудительное взыскание иного имущества (имущественных прав) по договорам ипотеки с лиц, имеющих обязательства по кредитам, предоставленным им в иностранной валюте, и запрет кредитным учреждениям уступать в пользу другого лица свои права требования к заемщику.
Как отметили в ОП, закон будет способствовать защите имущественных прав граждан, учитывая ухудшение их финансового положения из-за вспышки коронавирусной болезни, и окажет поддержку гражданам Украины, которые имеют невыполненные обязательства по кредитным договорам в иностранной валюте.
Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте» 16 сентября.
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