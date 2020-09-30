Рада приняла новый закон о регулировании электронных коммуникаций

Верховная Рада приняла закон "Об электронных коммуникациях".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3014 во втором чтении проголосовали 260 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, закон был разработан в рамках исполнения соглашения об ассоциации с ЕС и призван обновить правовое регулирование сферы электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, признав при этом утратившими силу законы "О телекоммуникациях" и "О радиочастотном ресурсе Украины".

Закон устанавливает правовую основу деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, определяет полномочия государства по управлению и регулированию указанной деятельности, а также права, обязанности и принципы ответственности физических и юридических лиц, которые участвуют в данной деятельности или пользуются электронными коммуникационными услугами.

Законом вводится уведомительный принцип регистрации субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере электронных коммуникаций, установлен перечень требований к участникам рынка, а также предусмотрены консультации с участниками рынка по всем вопросам, затрагивающим их интересы.

Документом также предусмотрено совместное использование инфраструктуры, что призвано существенно снизит затраты на развертывание сетей, установлено понятие универсальной услуги, которая обеспечивает доступность к интернету и голосовой связи.

Законом также определены особенности прекращения деятельности поставщиков электронных коммуникационных услуг, установлена ​​ответственность за нарушение законодательства об электронных коммуникациях, уточнена терминология в сфере электронных коммуникаций с учетом законодательства ЕС.