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Рада приняла новый закон о регулировании электронных коммуникаций
17:53 30.09.2020 |
Верховная Рада приняла закон "Об электронных коммуникациях".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3014 во втором чтении проголосовали 260 народных депутатов.
Согласно пояснительной записке к документу, закон был разработан в рамках исполнения соглашения об ассоциации с ЕС и призван обновить правовое регулирование сферы электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, признав при этом утратившими силу законы "О телекоммуникациях" и "О радиочастотном ресурсе Украины".
Закон устанавливает правовую основу деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, определяет полномочия государства по управлению и регулированию указанной деятельности, а также права, обязанности и принципы ответственности физических и юридических лиц, которые участвуют в данной деятельности или пользуются электронными коммуникационными услугами.
Законом вводится уведомительный принцип регистрации субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере электронных коммуникаций, установлен перечень требований к участникам рынка, а также предусмотрены консультации с участниками рынка по всем вопросам, затрагивающим их интересы.
Документом также предусмотрено совместное использование инфраструктуры, что призвано существенно снизит затраты на развертывание сетей, установлено понятие универсальной услуги, которая обеспечивает доступность к интернету и голосовой связи.
Законом также определены особенности прекращения деятельности поставщиков электронных коммуникационных услуг, установлена ответственность за нарушение законодательства об электронных коммуникациях, уточнена терминология в сфере электронных коммуникаций с учетом законодательства ЕС.
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