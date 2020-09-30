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Кабмин инициирует совершенствование деятельности суда присяжных в Украине
15:55 30.09.2020 |
Кабинет министров предлагает Верховной Раде совершенствовать деятельность суда присяжных в Украине.
Соответствующие проекты законов были приняты на заседании правительства в среду.
В частности, одобрен законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения участия граждан Украины в осуществлении правосудия", который предлагает усовершенствовать порядок рассмотрения уголовных производств судом присяжных, в частности расширить перечень дел, которые могут рассматриваться с участием такого суда, улучшить и упростить порядок формирования и утверждения списка присяжных, разграничить компетенцию между судьей и присяжными, определив круг вопросов, которые должны решать присяжные во время рассмотрения дела.
Также одобрен законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно обеспечения участия граждан Украины в осуществлении правосудия", который предлагает усовершенствовать порядок рассмотрения уголовных производств коллегиально судом и судом присяжных в отношении преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет или пожизненного лишения свободы, разграничение функций присяжных и профессиональных судей, а также обеспечить рассмотрение таких дел в разумные сроки.
Кроме того, одобрен законопроект "О внесении изменений в Закон Украины" О судоустройстве и статусе судей" относительно усовершенствования порядка привлечения граждан Украины к участию в осуществлении правосудия и формирования списка присяжных", который предлагает упростить порядок формирования и утверждения списка присяжных путем исключения местных советов по указанной процедуре, и исключения положений, которые устанавливали необходимость получения предварительного согласия лица на включение ее в список присяжных.
Решение принято с учетом предложений Офиса уполномоченного по правам человека.
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