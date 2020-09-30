Финансовые новости
- |
- 30.09.20
- |
- 12:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада одобрила возвращение «пакета малыша» в помощь родителям новорожденных
12:29 30.09.2020 |
Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №3006а "О внесении изменений в закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за документ на заседании в среду в целом проголосовали 264 народных депутатов.
Документ, по словам авторов, призван вернуть "пакету малыша" натуральную форму - родителям в не более чем 30-дневный срок с момента рождения ребенка будет предоставляться набор товаров первой необходимости на бесплатной основе.
29 июля Кабинет министров своим постановлением "бэби-боксы" и заменил их денежными выплатами в 5 тысяч гривень. Документ предусматривает, что гражданам, у которых родился ребенок, будет выдана социальная карта в "ПриватБанка" со специальным режимом использования.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Рада поддержала отмену пленарных заседаний в четверг и пятницу из-за роста заболеваемости COVID-19 среди депутатов
ТОП-НОВОСТИ
|Присяжные в деле Шеремета. Какую роль они должны сыграть по замыслу Банковой
|Порошенко заболел Covid-19
|Новый план Ермака. Зачем Зеленский хочет сделать главными по ОРДЛО Тищенко и Медведчука
|«Парламентский формат» для Донбасса: Станет ли Тищенко конкурентом Медведчука
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада одобрила возвращение «пакета малыша» в помощь родителям новорожденных
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 30.09.20
|Украина с начала 2020/2021 МГ экспортировала 11,8 млн тонн зерновых
|Золото дешевеет 30 сентября после дебатов в США и в рамках коррекции
|Нефть 30 сентября продолжает падение вторую сессию подряд
|Эксперты Total прогнозируют, что после 2030 года в мире закончится нефтяная эпоха
Это интересно
|Microsoft разрешила играть в игры Xbox с помощью iPhone
|Google закручивает гайки для Netflix, Spotify и Tinder
|Появились первые обзоры Xbox Series X. Консоль очень быстрая и тихая
|Глава Philip Morris International предсказывает близкий конец сигаретам
|Infiniti показала, каким будет новый QX60
|520 километров на одной зарядке: представлен Volkswagen ID.4
|Искусственный интеллект научился отслеживать сигналы мозга человека, а также моделировать визуальное восприятие