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Рада одобрила введение штрафов за продажу электронных сигарет детям
16:39 29.09.2020 |
Верховная Рада одобрила проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №3628 в первом чтении проголосовали 272 народных депутата.
Законом предлагается ввести с 1 января 2021 года запрет на продажу электронных сигарет и жидкостей к ним несовершеннолетним, а также предоставить местным властям право запрещать использование электронных сигарет в определенных местах.
При этом предложено ужесточить административную ответственность за нарушение правил торговли электронными сигаретами и жидкостями, используемых в электронных сигаретах, путем увеличения штрафа с 100-1000 до 400-1400 необлагаемых минимумов доходов граждан. При этом повышение штрафа коснется штрафов за нарушение правил продажи подакцизных товаров.
В целом предлагается распространить на электронные сигареты все ограничения, которые действуют для обычных сигарет.
Как сообщалось, Верховная Рада в феврале ввела акциз на жидкости для электронных сигарет. Также введена плата за лицензию на продажу и розничную торговлю такими товарами и штрафы за соответствующую деятельность без лицензии. Также введена пошлина на импорт жидкостей для электронных сигарет.
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