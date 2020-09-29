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Рада приступила к созданию в Украине Бюро экономической безопасности
08:34 29.09.2020 |
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики утвердил и передал парламенту на рассмотрение во втором чтении вариант законопроекта о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ).
Такое решение было принято на заседании комитета в понедельник.
Среди прочего, члены комитета определились с составом конкурсной комиссии, которая будет принимать решение о назначении главы нового органа. В её состав войдут девять человек - по три от Совета национальной безопасности и обороны, Верховной Рады и Кабинета министров.
Также комитет определился с требованиями к директору Бюро экономической безопасности. Им может быть гражданин Украины не младше 35 лет, который имеет высшее юридическое и/или высшее экономическое образование, со стажем работы по специальности не менее 10 лет и опытом на руководящих должностях в органах власти, предприятиях, учреждениях и организациях не менее 5 лет.
Комитет не поддержал предложение о создании в структуре нового органа Центра компетенции или тренингового центра, а также обязательное прохождение полиграфа для желающих работать в БЭБ.
Также предлагается исключить функции расследования экономических преступлений из компетенции Службы безопасности Украины, но оставить за СБУ возможность проводить контрразведовательную деятельность в сфере экономики.
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