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Закон о налоге на выведенный капитал в этом году не примут - председатель комитета ВР
08:09 23.09.2020 |
Закон о налоге на выведенный капитал до конца года могут рассмотреть в первом чтении, но вряд ли примут как закон.
Об этом в ходе форума "Диалог гражданского общества, бизнеса и власти" сказал председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, сообщает Укринформ.
"Я уверен, что до конца года он (закон о налоге на выведенный капитал - ред.) не будет принят как закон, но надеяться на то, что по крайней мере в первом чтении мы его рассмотрим, нельзя", - высказал мнение Наталуха.
Как сообщалось, модель налогообложения налогом на выведенный капитал работает только в нескольких европейских странах. Главная идея сводится к тому, что облагается только тот капитал, который выводится из бизнеса.
В Украине над идеей замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал работают по меньшей мере с 2017 года. В июле 2018 года соответствующий законопроект подавался в парламент тогдашним президентом Петром Порошенко, но он так и не был принят.
16 июня 2020 года в Верховной Раде зарегистрирован проект Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно введения налога на выведенный капитал на замену налога на прибыль предприятий» №3665.
Авторы документа ожидают, что налог на выведенный капитал станет существенной преградой не только для классических схем вывода капитала (роялти, процентов, инвестирование за границу), но и обеспечит противодействие злоупотреблению налоговыми конвенциями путем заниженных или нулевых ставок налога на доходы нерезидентов.
Основным препятствием для введения нового налога в Украине является значительное снижение доходов бюджета в первые годы после его введения. Однако сторонники этого налога утверждают, что на третий год поступления резко возрастут, перекрывая недобор первых лет, а сама экономика будет демонстрировать высокие темпы роста.
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