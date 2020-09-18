Депутаты отозвали законопроекты об урегулировании налогового долга Укрнафты

Из Верховной Рады отозвали законопроекты, которые были призваны урегулировать проблемы налогового долга ПАО "Укрнафта".

Как передает Укринформ, об этом сообщается на страницах законопроектов №3004 и №3005 сайта Верховной Рады.

В частности, проект закона №3004 должен был урегулировать бюджетную задолженность ПАО "Укрнафта" прошлых периодов с учетом штрафных и финансовых санкций, взыскание которой при других обстоятельствах потребовало бы длительной юридической процедуры с неопределенным для государства результатом. А законопроект №3005 способствовал бы созданию условий для надлежащего проведения централизованных бюджетных взаиморасчетов, должен был максимизировать доходы специального фонда государственного бюджета для надлежащего финансирования расходов по программам компенсации НАК "Нафтогаз Украины" непокрытых доходами расходов, понесенных в рамках выполнения возложенных на нее специальных обязательств (ВСО).

Как пояснила директор по связям с государственными, регуляторными органами и заинтересованными сторонами группы "Нафтогаз" Алена Осмоловская, Нафтогаз, выполняя возложенные на него специальные обязательства по поставке газа населению с 2015 года, понес около 32 млрд грн убытков. В свою очередь Укрнафта является наибольшим должником государственного бюджета по выплате налогов. Сейчас со всеми накопленными штрафами и пенями компания имеет долг на сумму около 30 млрд грн.

Указанные законопроекты предоставляли возможность осуществить следующий взаиморасчет. Нафтогаз должен был получить 32,3 млрд грн за поставки газа в условиях ВСО, признать эту компенсацию как доход, на который будет начислен налог на прибыль в размере 5,8 млрд грн. Затем Нафтогаз должен был уплатить Укрнафте за 2,06 млрд кубометров газа, поставленного в 2006 году (15,1 млрд грн), и авансовый платеж за газ будущей добычи (24,1 млрд грн)). А из этих средств Укрнафта должна была бы погасить около 30 млрд грн долга перед госбюджетом.

Как сообщалось, проект закона №3004 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (относительно реализации положений статьи 11 Закона Украины "О рынке природного газа") и №3005 "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины (относительно особенностей администрирования налогов по операциям, осуществляемым в соответствии с пунктами 31 и 32 статьи 14 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год")" были зарегистрированы в Верховной Раде 21 августа 2020 года. Главный инициатор обоих документов - председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.