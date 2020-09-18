Минфин Украины предлагает ограничить на 5 лет перенос убытков прошлых лет – законопроект

"Предлагается установить ограничение (в течение пяти лет) перенос убытков прошлых лет. Предоставление налогоплательщикам права переноса убытков прошлых лет без каких-либо ограничений приводит к значительным потерям бюджета и не соответствует экономической сути расчета финансового результата налогообложения, поскольку правила бухгалтерского учета не предусматривают перенос убытков прошлых отчетных периодов", - гласит пояснительная записка к законопроекту, обнародованном на парламентском сайте.
Норма об отнесении на валовые расходы лишь 20% убытков была введена парламентом в 2010 году, в настоящее время отменена.