В Раду внесли доработанный законопроект о виртуальных активах - что изменили

В Верховной Раде зарегистрирован доработанный законопроект № 3637 "О виртуальных активах", который регулирует понятие и правовой статус виртуального актива, а также вопросы прав собственности и осуществления сделок с такими активами в Украине.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что после принятия этого документа в Украине появится возможность открывать и использовать для проведения операций с виртуальными активами счета в банках. В то же время виртуальные активы не будут конкурировать с гривней и не будут средством платежа.

«В обновленном законопроекте мы учитывали предложения от центральных органов власти и регуляторов, а также усовершенствовали механизм обеспечения виртуальных активов. Обновили правовой статус виртуальных активов - в законопроекте теперь он определен как нематериальное благо, согласно Гражданскому кодексу Украины. Усовершенствованы определения и классификации виртуальных активов и изменены некоторые определения поставщиков услуг виртуальных активов», - отметил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

Он выразил надежду, что документ будет принят до конца года и уже в 2021 году блокчейн-бизнес будет иметь легальную и благоприятную среду в Украине для работы с виртуальными активами.

В Минцифры отмечают, что предоставление виртуальным активам юридического статуса обеспечит участникам рынка право на судебную и другие способы защиты прав на такие активы. Любой в Украине сможет токенизировать (выражать в цифровой, юридически значимой форме) права требования на актив, в стране смогут легально работать международные биржи, на которых проходят торги виртуальными активами.

Законопроектом предусмотрено, что заниматься рынком виртуальных активов будет Министерство цифровой трансформации. Все услуг, связанные с оборотом виртуальных активов в Украине, должны будут пройти государственную регистрацию и отчитываться в соответствии с порядком и стандартами, которые должно разработать Минцифры. Ведомство также должно создать Государственный реестр поставщиков таких услуг.

Разработка законопроекта проходила совместно с Комитетом цифровой трансформации и Министерством цифровой трансформации. Предполагается, что действовать этот закон начнет через три месяца после принятия.

В карточке законопроекта на сайте Верховной Рады отмечается, что он был зарегистрирован 11 июня 2020 года, однако 4 сентября был отозван.

16 сентября в ВР получили доработанный законопроект, и на следующий день он направлен на рассмотрение профильному комитету.