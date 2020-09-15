Рада поддержала налоговые льготы для продюсеров и кинокомпаний

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №3851 в первом чтении проголосовали 273 народных депутата.

Целью разработку документа в пояснительной записке указано внедрение налоговых механизмов для предоставления государственной поддержки сферам культуры, туризма и сектора креативных индустрий с целью недопущения их стагнации для сохранения и создания новых рабочих мест.

Для этого законопроектом предусматривается внести изменения в Налоговый кодекс, которыми, в частности, предлагается:

* освободить от налогообложения налогом на прибыль доходы предприятий и физлиц в виде целевых культурных грантов, предоставляемых на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств государственного или местных бюджетов либо международной технической помощи;

* освободить от налогообложения налогом на доходы средства от культурных грантов при условии их полного и целевого использования;

* ввести пониженную ставку налога на добавленную стоимость в размере 7% для операций по поставке услуг по показу спектаклей, постановок, выступлений профессиональных художественных коллективов, артистических групп, актеров и артистов, кинематографических премьер, культурных мероприятий, показа оригиналов музыкальных произведений, демонстрации выставочных проектов, проведения экскурсий в музеях, зоопарках и заповедниках, их посещения;

* временно, до 1 января 2023, применять пониженную ставку НДС в размере 7% к операциям по поставке услуг по временному размещению (проживанию), предоставляемых отелями и подобными средствами временного размещения;

* освободить от налогообложения НДС импорт товаров, входящих в состав национального кинематографического наследия;

* продлить до 2025 года действие нормы об освобождении от налогообложения НДС операций по поставке национальных фильмов, работ и услуг по производству национальных фильмов; по изготовлению архивного комплекта исходных материалов национальных фильмов и фильмов, созданных на территории Украины, по тиражированию национальных фильмов и иностранных фильмов, дублированных, озвученных государственным языком на территории, по дублированию, озвучиванию на государственном языке иностранных фильмов на территории Украины;

* применить пониженную ставку НДС в размере 7% к операциям по поставке услуг по распространению, демонстрации, публичного показа украиноязычных версий фильмов для лиц с нарушениями зрения и лиц с нарушениями слуха;

* ввести до 2025 года освобождение от НДС услуг по демонстрации, распространению и показу национальных фильмов и иностранных фильмов, которые дублированы, озвучены государственным языком, при условии, что такие фильмы адаптированы для лиц с нарушениями зрения и лиц с нарушениями слуха на украинском языке.