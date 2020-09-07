НБУ планирует упростить ведение кассовых операций в гривне

Национальный банк Украины для упрощения ведения кассовых операций в национальной валюте разработал и предлагает для общественного обсуждения проект постановления Правления Национального банка Украины "О внесении изменений в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине".

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины намерен упростить ведение кассовых операций в национальной валюте, что связано с изменениями в украинском законодательстве. Это обусловлено тем, что Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц - предпринимателей" облегчил учет доходов работы физических лиц-предпринимателей - плательщиков единого налога первой и второй групп и плательщиков единого налога третьей группы, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость. Такие физические лица-предприниматели будут вести учет в произвольной форме (бумажной или электронной), помесячно отражая полученные доходы.

Поскольку действующее Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине содержит ссылки на документы, которые применяют физические лица-предприниматели для учета наличности, Национальный банк намерен привести его в соответствие с требованиями этого закона.

Также проект постановления должен урегулировать вопрос относительно требований оформления субъектами хозяйствования заготовки металлолома и операций с металлоломом за наличные средства в соответствии с нормами Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом".

Замечания и предложения к проекту постановления принимаются до 5 октября 2020 года на почтовый или электронный адрес Национального банка Украины.