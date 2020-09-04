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Разумков закрыл заседание Рады, следующее – 15 сентября
17:09 04.09.2020 |
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл пленарное заседание в пятницу.
Согласно календарному плану работы 4-й сессии парламента, на следующей неделе депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях, с 15 по 18 сентября будут работать в пленарном режиме.
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