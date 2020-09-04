Рада одобрила введение ответственности для водителей электросамокатов

Верховная Рада приняла за основу проект закона о внесении изменений в законодательство с целью урегулирования ответственности пользователей персонального легкого электротранспорта.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3023 в первом чтении проголосовали 268 народных депутатов.

Документом предлагается внести изменения в закон "О дорожном движении" и Кодекс об административных правонарушениях, предусмотрев новую категорию участников дорожного движения - пользователей персонального легкого электротранспорта, установить их правовой статус, основные права и обязанности.

В частности, к пользователям персонального легкого электротранспорта предлагается отнести лиц, которые передвигаются с использованием одно-, двух- или триколесного механического транспортного средства, приводимого в движение с помощью электродвигателя (электрические скутеры, cигвеи, гироборды, гироскутеры и т.д.), кроме инвалидных колясок и велосипедов, оборудованных электродвигателями.

При этом в части ответственности пользователей электротранспорта за нарушение правил движения их предлагается фактически приравнять к велосипедистам, дополнив ч. 2 ст. 127 "Нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, которые управляют гужевым транспортом, и погонщиками животных" КоАП.

В то же время Главное экспертное управление Верховной Рады отмечает, что проектом закона в нынешней редакции к легкому электротранспорту будут относиться как электроскейт или гироборд весом менее 7 кг и средней скоростью до 15 км/ч, так и электрические скутеры весом до 300 кг, которые могут набирать скорость до 150 км/ч.

"Очевидно, что возможный вред здоровью, жизни, имуществу граждан в случае нарушения лицами, пользующимися, например, гиробордом или скутером, будет разным. Поэтому нельзя устанавливать одинаковую ответственность для пользователей различных видов легкого электротранспорта и, фактически, приравнивать их к велосипедистам или погонщиков животных", - указывают эксперты.

Кроме того, в выводах управления отмечается, что размер штрафа в санкции ч. 2 ст. 127 КУоАП сейчас составляет только 5 необлагаемых минимумов доходов граждан (85 грн), чего недостаточно даже для ответственности за нарушение правил дорожного движения велосипедистами.

