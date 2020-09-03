Рада сделала шаг к созданию Бюро экономической безопасности

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3087-д "О Бюро экономической безопасности" - правоохранительный орган, который будет заниматься уголовными нарушениями в сфере экономики и ликвидирует налоговую милицию.

За соответствующее решение проголосовали 245 депутатов.

Также законопроект предлагает забрать у СБУ полномочия по расследованию экономической преступности.

Согласно документу, директор Бюро назначается по итогам конкурса и увольняется с должности президентом. Однако ко второму чтению в законопроект планируется внести поправки о переподчинении руководителя этого органа Кабинету министров, сообщил соавтор законопроекта и глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Проект предусматривает общую численность сотрудников Бюро до 4 тыс. человек с созданием в его составе подразделений детективов-аналитиков и внешнего контроля.

Согласно документу, законопроект предусматривает переходный период: уголовные производства будет переданы Генеральной прокуратуре, а затем в новый орган, который начнет свою деятельность, когда в его штате будет 30% работников.

Проект также предусматривает дополнение Уголовного кодекса ст.222 "Мошенничество с налогом на добавленную стоимость".

Изменения в Уголовный процессуальный кодекс профильным Комитетом вынесено в отдельный законопроект.