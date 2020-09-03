Рада приняла в 1-м чтении два законопроекта из пакета проектов законов о привлечении инвестиций

Верховная Рада приняла за основу законопроект №3761 с поправками в Налоговый кодекс с льготами для проектов со значительными инвестициями, а также законопроект №3262 - с поправками в Таможенный кодекс из пакета проекта законов о привлечении инвестиций.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", законопроект №3261 поддержали 273 народных депутата, а проект закона №3262 - 262 депутата, при необходимых 226 голосах.

Законопроекты предусматривают налоговые льготы для инвесторов, которые реализуют проекты со значительными инвестициями, а также освобождают от пошлин при импорте оборудования для таких проектов.

Кроме того, законопроект с поправками в Налоговый кодекс предлагает на 2021-2035 годы освободить от НДС оборудование, которое ввозится для реализации проекта со значительными инвестициями, а также предусматривает льготы по налогу на прибыль.

Как отметила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив в выступлении с парламентской трибуны, законопроекты призваны в пакете с принятым ранее за основу законопроектом №3760 об "инвестнянях" усилить позиции Украины по привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест.

Она также уточнила, что ко второму чтению будет уточнен перечень оборудования, которое может освобождаться от пошлин при импорте.