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Рада одобрила закон об отмене трудовых книжек
18:40 02.09.2020 |
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3623 в первом чтении проголосовали 283 народных депутата.
Законопроектом предлагается ввести учет трудовой деятельности работника в электронной форме в реестре застрахованных лиц государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.
В связи с этим предполагается урегулировать механизм накопления, обработки и использования этой информации, в частности, для ведения трудовых книжек, исчисления страхового стажа, заключения трудового договора, назначения пенсий, а также установить условия доступа к этой информации.
Согласно законопроекту, реестр застрахованных лиц будет формировать и вести Пенсионный фонд. В течении пяти лет Пенсионный фонд должен будет включить в реестр недостающую информацию о гражданах на основании сведений, представленных страхователем или застрахованным лицом. После завершения этих работ имеющиеся трудовые книжки будут возвращены работникам лично под подпись.
В реестр предлагается вносить информацию об основном месте работы работника, о правах на земельную долю (пай) члена коллективного или иного сельскохозяйственного предприятия, об обучении лиц в учреждениях высшего образования, а также их образовании и стаже, о стажировке студентов и учащихся высших и профессионально-технических учебных заведений.
В реестре также будут отображаться данные о принятии присяги государственного служащего, прокурора, должностного лица местного самоуправления, о присвоении, изменении и лишении ранга государственного служащего, о рангах дипломатических служащих, о трудовой деятельности кандидатов на должности членов Кабинета Министров Украины, члена Счетной палаты, члена Высшего совета правосудия, прокуроров, директора Украинского института книги.
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