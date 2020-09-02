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Рада одобрила до 2028 г. льготный режим ввоза оборудования для выпуска электромобилей
17:33 02.09.2020 |
Верховная Рада Украины одобрила ряд фискальных стимулов развития электротранспорта в Украине, в частности, освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и ввозной пошлины с 2021 до 2028 года оборудования и комплектующих для собственного производства электротранспорта (легковые авто, электробусы, электрогрузовики и спецавто).
Соответствующие законопроекты о внесении изменений в Налоговый (№3476) и Таможенный (№3477) кодексы с целью стимулирования развития отрасли электротранспорта приняты в первом чтении соответственно 316-ю и 308-ю голосами народных депутатов при необходимых 226.
Предлагаемая льгота не будет распространяться только на оборудование для производства троллейбусов, поскольку их выпуск уже налажен в Украине.
Помимо этого, законопроектом №3476 предлагается до 31 декабря 2033 года освободить от уплаты налога на прибыль предприятия электротехнической промышленности, реализующие электродвигатели для производства электротранспорта (за исключением троллейбусов), литий-ионные аккумуляторы, зарядные устройства, а также предприятия автопрома, реализующие электрокары собственного производства.
Вместе с тем законопроектом предлагается продлить или расширить льготы для импортеров и покупателей электромобилей.
Предлагается, в частности, продлить до 31 декабря 2025 года освобождение от уплаты НДС операций по ввозу и/или поставкам легковых электромобилей (в настоящее время льгота действует до конца 2022 года).
Покупателя электромобиля до 31 декабря 2030 года также предлагается освободить от уплаты взноса на обязательное пенсионное страхование, предоставить налоговую скидку по уплате налога на доходы физлиц, но ввести эти нормы с 1 января 2026 года.
В пояснительной записке к законопроектам констатируется достаточный промышленный потенциал Украины для производства электротранспорта. В частности, имеются пять автобусных заводов, завод грузовых авто, мощности по выпуску 300 тыс. легковых авто на трех заводах.
Однако в настоящее время государство стимулирует импорт электромобилей, а не их производство. В частности, с 1 января 2016 года не взимается ввозная пошлина, продлено до 2022 года освобождение от уплаты НДС, ставка акциза установлена на уровне EUR1 на 1 кВт/ч емкости электроаккумулятора.
"Введение льготного налогообложения увеличило ввоз электромобилей с 1706 ед. в 2016 году до 7542 ед. в 2019 году, однако на рынке доминируют подержанные электромобили (93% в 2019 году)", - констатируют авторы документов.
В свою очередь Федерация работодателей Украины, согласно сообщению на ее сайте, поддерживает законопроекты, но предлагает предоставить преференции также и для производства трамваев и троллейбусов, которое сейчас находится в сложном состоянии из-за импорта аналогичного иностранного транспорта по ценам, которые можно считать демпинговым, благодаря полученным субсидиям от своих государств.
ФРУ также предлагает дополнить перечень ввозимых в Украину товаров для собственного производства электротранспорта, кузовами для производства электромобилей.
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