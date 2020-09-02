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Рада усилила контроль за приватизацией госимущества
16:54 02.09.2020 |
Верховная Рада внесла изменения в закон "О приватизации государственного и коммунального имущества" относительно усиления парламентского контроля за приватизацией.
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3552 в первом чтении проголосовали 285 депутатов, его принятие в целом поддержали 279 нардепов.
Внесенными изменениями, в частности, определяются контрольные функции и соответствующие полномочия в сфере приватизации Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития.
Так, Комитет получил право принятия соответствующих решений, подготовку выводов и рекомендаций в отношении осуществления государственной политики в сфере приватизации, проведения приватизации и анализа ее последствий, деятельности Фонда государственного имущества, соблюдения установленного порядка приватизации, выполнения условий договоров купли-продажи государственного имущества и перечисления средств, поступивших от приватизации объектов госсобственности.
Также законом уточнен запрет на проведение приватизации во время карантина. В частности, теперь запрещено проведение самих аукционов по продаже объектов большой приватизации, тогда как запрет на подготовку их продаже снят.
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