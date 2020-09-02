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Рада разрешит физлицам заниматься гостиничным бизнесом
17:30 01.09.2020 |
Верховная Рада приняла за основу законопроект "О внесении изменений в закон "О туризме" относительно расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2673 в первом чтении проголосовал 251 народный депутат.
Как пояснил автор проекта документа народный депутат Игорь Фрис, согласно действующим нормам закона "О туризме" физлица-предприниматели не могут заниматься предоставлением гостиничных услуг.
Для устранения этого недостатка законопроектом предлагается изложить в новой редакции понятия "гостиница", "гостиничная услуга", "аналогичные средства размещения", заменив, в частности, слово "предприятие" на "субъект хозяйствования", что расширит круг субъектов предоставления гостиничных услуг за счет включения физических лиц - предпринимателей.
Кроме того, предлагается предоставить право пользователю наравне с собственником подавать заявление об установлении объектам туристической инфраструктуры соответствующей категории.
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