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Рада освободила переселенцев от туристического сбора
15:52 01.09.2020 |
Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, которым освобождаются от уплаты туристического сбора внутренне перемещенные лица.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №3103 в первом чтении проголосовал 341 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
Согласно пояснительной записке, в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах учтено 1369787 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.
"Одним из важнейших проблемных вопросов, с которыми сталкиваются внутренне перемещенные лица, является вопрос жилья. По данным Отчета национальной системы мониторинга ситуации с внутренне перемещенными лицами, проведенного в июне 2018 года, большинство ВПЛ продолжают жить в арендованном жилье (62%), 5% переселенцев проживают в общежитиях и 4% - в Центрах коллективного проживания ВПЛ", - говорится в документе.
"По оценкам общественных организаций, по меньшей мере 5690 внутренне перемещенных лиц все еще продолжают жить в так называемых местах компактного проживания, то есть санаториях, туристических базах, домах отдыха", - говорится в документе.
Туристический сбор
За 9 месяцев 2019 года в государственный бюджет поступило 126 млн 815 тыс. грн туристического сбора. Это на 36 млн грн больше, чем за весь предыдущий 2018 год (90 млн 725 тыс. грн).
При этом Киев за 9 месяцев 2019 года также собрал рекордную сумму туристического сбора - 43 млн 142,2 тыс. грн, что на 10 млн грн больше, чем за весь 2018 год.
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