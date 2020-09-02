Рада приняла закон об индексации алиментов

Верховная Рада внесла изменения в закон "Об исполнительном производстве" относительно обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3112 во втором чтении проголосовал 321 народный депутат.

Законом установлено, что индексация размера алиментов, определенного в твердой денежной сумме, производится исполнителем в установленном Кабинетом министров порядке. Индексация алиментов производится ежегодно, начиная со второго года после определения размера алиментов.

При этом индексация не проводится, если это предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка.

Согласно пояснительной записке к документу, его принятие позволит улучшить материальное положение лиц, размер алиментов на содержание которых определен судом в твердой денежной сумме.

Авторы законопроекта также отмечают, что индексация алиментов позволит снизить нагрузку на государственный бюджет в связи с сокращением количества получателей социальных выплат и/или уменьшению размера таких выплат.