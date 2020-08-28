КСУ закрыл производство о конституционности закона о гарантировании вкладов физлиц

Большая палата Конституционного суда закрыла производство по делу о конституционности отдельных положений закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Как передает Укринформ, соответствующее решение было принято во время заседания в четверг, передает пресс-служба суда.

"Принято Постановление Большой палаты Конституционного Суда Украины о закрытии конституционного производства по делу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Большая палата КС на закрытой части пленарного заседания продолжила рассмотрение дела по конституционному представлению 74 народных депутатов Украины относительно конституционности положений пунктов 2, 4, 6, 7 части третьей статьи 151 Кодекса административного судопроизводства Украины, частей шестой, седьмой статьи 137 Хозяйственного процессуального кодекса Украина, частей шестой, седьмой, восьмой статьи 150 Гражданского процессуального кодекса Украины, второго предложения части второй статьи 74 Закона Украины "О Национальном банке Украины", части пятой статьи 20 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Как сообщалось, в июне КС возобновил слушания по делу о неконституционности закона о Фонде гарантирования вкладов физических лиц.

В связи с этим глава Фонда Светлана Рекрут обратилась к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой созвать Совет национальной безопасности из-за угрозы государственного масштаба в экономической сфере.

В частности, в письме говорилось, что целью данного представления является признание неконституционным закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

В письме утверждалось, что "удовлетворение КСУ конституционного представления в полном объеме мгновенно выведет за пределы правового поля весь институт системы гарантирования вкладов, вывода неплатежеспособных банков с рынка и ликвидации банков".

Отмечается, что последствия использования такого прецедента в конституционном представлении будет иметь катастрофический характер как отдельно для деятельности Фонда, Кабинета министров, Национального банка Украины и других органов, так и для стабильности всей финансовой системы Украины.

В частности, это может сделать невозможным вывод неплатежеспособных банков с рынка и удовлетворение требований вкладчиков и других кредиторов таких банков; отменит требования к связанным с неплатежеспособными банками лиц по возмещению ущерба банку и его кредиторам; исключит возможность выполнения Украиной взятых на себя обязательств в рамках действующих международных программ и меморандумов.