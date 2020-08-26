Рада приняла в первом чтении проект о предоставлении госгарантий на портфельной основе

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3659 "О внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", который предусматривает предоставление государственных гарантий на портфельной основе и внедрение финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем.

Как передает Укринформ, проект закона в первом чтении поддержали 255 народных депутатов при минимально необходимых 226-ти.

Так, закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» дополнен новой статьей 6-1, в которой комплексно нормируется вопрос о возможности предоставления в 2020 году государственных гарантий на портфельной основе, учитывая их особенности.

В частности, предлагается установить, что государственные гарантии на портфельной основе могут предоставляться в объеме до 5 млрд грн по решению Кабинета Министров, согласованному с Комитетом для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, предоставляемых субъектам хозяйствования микро-, малого и/или среднего предпринимательства - резидентам Украины, в размере, не превышающем 80% общей суммы таких долговых обязательств по портфелю кредитов и 80% по каждому отдельному кредиту.

Во-вторых, устанавливается порядок отбора банков-кредиторов и условия предоставления государственных гарантий на портфельной основе, а также размер и вид обеспечения, предоставляемого такими субъектами хозяйствования, устанавливается Кабинетом Министров.

Также определяется, что сделка по предоставлению государственной гарантии на портфельной основе оформляется путем заключения договора между Минфином и банком-кредитором и должна определять: объем гарантийных обязательств и порядок их выполнения; права, обязанности и ответственность гаранта и кредитора; условия наступления гарантийного случая; срок осуществления выплат в случае наступления гарантийного случая; размер и порядок уплаты в государственный бюджет платы за предоставление такой гарантии; порядок погашения задолженности перед государством за выполнение гарантийных обязательств.

Новеллой одновременно предполагается, что просроченная задолженность субъектов хозяйствования перед государством и перед банком-кредитором по кредитам, привлеченным под государственные гарантии на портфельной основе, взимается с таких субъектов хозяйствования банком-кредитором в порядке, установленном законодательством и соответствующей сделкой относительно предоставления государственной гарантии на портфельной основе, с последующим перечислением пропорциональной доли в счет погашения задолженности перед государственным бюджетом.

Как сообщал Укринформ, 13 июля Рада отправила на повторное первое чтение проект закона №3659 о внесении изменений госбюджета-2020, которым предлагали расширить направления предоставления в этом году госгарантий по решению Кабмина, что позволило бы продолжить работу по привлечению "Укргидроэнерго" иностранных инвестиций для реализации инвестпроектов.