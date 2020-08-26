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Рада повысила минимальную зарплату в Украине
15:43 25.08.2020 |
Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает увеличение минимальной зарплаты в Украине до 5 тысяч гривень с 1 сентября.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие президентского законопроекта № 3963 во втором чтении и в целом проголосовали 295 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, президент Украины Владимир Зеленский инициировал поэтапное увеличение размера минимальной заработной платы с целью улучшения качества жизни граждан за счет повышения уровня доходов работающего населения.
Отмечается, что дополнительные расходы на оплату труда предлагается обеспечить за счет экономии расходов по бюджетной программе "Обслуживание государственного долга" в сумме 3,5 млрд грн, которая возникла, в частности, в связи с отклонением фактического курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам по сравнению с прогнозным курсом.
«Кроме того, учитывая предложенное повышение размера минимальной заработной платы, предусмотрено увеличение плановых налоговых поступлений на 541,3 млн грн, в том числе по налогу и сбору на доходы физических лиц - на 461,3 млн грн, и налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения - на 80 млн грн», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
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