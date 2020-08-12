Финансовые новости
- |
- 12.08.20
- |
- 19:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин одобрил законопроект о замене паспортов на пластиковые карточки
Кабинет министров на заседании в среду, 12 августа, одобрил законопроект "О паспорте гражданина Украины в форме книжечки", согласно которому планируется постепенный вывод из обращения паспортов-книжечек с их заменой на пластиковые карточки.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, передает БизнесЦензор.
Проект закона предусматривает такие сроки действия паспорта:
для лиц в возрасте от 16 до 25 лет - до дня достижения лицом 25-летнего возраста;
для лиц в возрасте от 25 до 45 лет - до дня достижения лицом 45-летнего возраста при условии, что ко дню вступления в силу этого закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 25-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен в период после достижения лицом 25-летнего возраста до дня достижения им 45 лет, - фотография при оформлении паспорта;
для лиц в возрасте от 45 лет - бессрочно при условии, что ко дню вступления в силу закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 45-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен по достижении лицом 45-летнего возраста, - фотография при оформлении паспорта.
"Таким образом, когда гражданину Украины необходимо будет вклеивать следующее фото, паспорт в форме книжечки будут заменять на пластиковую карту. Новые паспорта будут выдавать только в форме пластиковых карт", - пояснили в МВД.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|НАБУ против судьи Вовка: Как борцы с коррупцией выставляют Украину на посмешище
ТОП-НОВОСТИ
|Насколько серьезны претензии США к экс-собственникам Приватбанка
|Дело о пяти миллиардах. Как Порошенко будет бить по Зеленскому Коломойским
|Голос Киева. Кто станет главным противником Притулы - Зеленский или Порошенко
|Зеленский не стал ветировать закон об игорном бизнесе, несмотря на ряд противоречивых норм
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин одобрил законопроект о замене паспортов на пластиковые карточки
|НБУ может повысить учетную ставку в октябре - ICU
|Единый госреестр юрлиц и ФЛП возобновил работу с новыми возможностями
|Вслед за укрупнением районов Раде предлагают реорганизовать райгосадминистрации
|Кабмин утвердил нулевую норму формирования страхового запаса газа в 2020г
|Кабмин в очередной раз перенес рассмотрение законопроекта с перечнем запрещенных к продаже госкомпаний
|Нефть 12 августа дорожает на 1,5% в ожидании данных минэнерго США о запасах сырья в стране
Это интересно
|Компания, связанная с разведкой и военными США интегрировала инструмент слежения в сотни мобильных приложений
|В 50 раз быстрее 5G: Южная Корея запустит пилотный 6G-проект в 2026 году
|Kia Stonic обновился и получил «механику» с электронной педалью сцепления
|Дональд Трамп подписал указы о запрете WeChat и TikTok
|Forbes рассказал, кто больше всех заработал на видео в TikTok
|Первые в мире планшеты на Snapdragon 865+ и с экранами 120 Гц. Представлены Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+
|Стоимость сделки по приобретению TikTok может достичь $30 млрд