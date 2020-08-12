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Зеленский подписал закон о налоговых льготах для производителей сериалов
08:39 12.08.2020 |
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства".
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.
"Удешевление услуг по кино- и видеопроизводству для иностранных компаний будет способствовать развитию этой отрасли в Украине, развитию и росту национальной экономики за счет роста смежных с кинопроизводством отраслей: гостиничного и ресторанного бизнеса, транспортных, финансовых, юридических услуг, сопутствующих услуг других отраслей креативной индустрии, а также развитию туризма и усилению туристической привлекательности", - комментируют подписание закона в пресс-службе президента.
Глава государства считает, что это также положительно повлияет на популяризацию и улучшение имиджа Украины в мире, в частности, для усиления ее инвестиционной привлекательности в других отраслях экономики.
Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 21 июля.
Документ вносит изменения и дополнения в пункт 186.3 ст. 186 Налогового кодекса, которыми освобождается от налогообложения НДС в Украине экспорт услуг по производству и компоновке видео-, кино-, анимационных (мультипликационных) фильмов, телевизионных программ, рекламных роликов, фоторекламных материалов, компьютерной графики.
Также закон вернул в Налоговый кодекс норму, которая исключает субсидии для возврата части квалифицированных расходов, предусмотренных законом "О государственной поддержке кинематографии в Украине", из перечня облагаемых налогом в Украине доходов нерезидентов.
По мнению авторов законопроекта, таким образом, документ совершенствует условия предоставления услуг по производству кино- и видеоматериалов по заказу нерезидентов, приводит их в соответствие с практикой европейских стран и тем самым повышает конкурентоспособность производства таких услуг в Украине.
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