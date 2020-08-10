В «ЕС» заявляют, что текст закона об упрощении для ФЛП подделали перед подписанием

Народный депутат Нина Южанина (фракция партии "Европейская солидарность") заявляет, что текст закона об электронном кабинете и упрощении работы физических лиц-предпринимателей был подделан перед подписанием.

Об этом она написала в Фейсбуке, передает Укринформ.

"... сегодня (7 августа - ред.) обращусь к председателю парламента с заявлением о том, что подготовленный к подписи текст закона не соответствует нормам, принятым в зале, а также соответствующим правоохранительным органам", - написала Южанина.

По словам депутата, предприниматели на упрощенной системе налогообложения настаивали на сохранении книги учета доходов по установленной форме и не были против замены ее на электронную.

"Однако поправкой 85 было предусмотрено упразднение такой книги, что дало бы основание говорить о необходимости тотальной фискализации плательщиков единого налога (такие намерения власти), которая и книгу заменит, и обеспечит контроль за деятельностью со стороны контролирующего органа. Поэтому по моему предложению поправка 85 была поставлена на подтверждение и не поддержана залом. А это означает сохранение книги учета с возможностью ее ведения в электронном виде", - написала Южанина.

Политик напомнила, что статья 118 Закона "О Регламенте Верховной Рады Украины" предусматривает, что сравнительная таблица к законопроекту, подготовленному ко второму чтению, должна содержать окончательную редакцию статей законопроекта, что предлагается главным комитетом для принятия во втором чтении.

Таким образом, подчеркивает парламентарий, следствием отклонения Верховной Радой поправки 85 является принятие закона в этой части в редакции первого чтения.

"Однако вопреки регламенту во время подготовки текста принятого закона на подпись председателю парламента и Президенту председателем профильного комитета был сфальсифицирован текст закона и сознательно скомпилирована редакция изменений к ведению книги учета плательщиками единого налога из двух других поправок. Текст поправок 84 и 89 вообще не голосовался в зале, поскольку его не было в правой колонке таблицы. Это уже даже не манипуляция, а подделка документа, за что предусмотрена уголовная ответственность", - заявляет Южанина.

В то же время, в комментариях под этой заметкой первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк написал, что "надо внимательнее смотреть таблицу в следующий раз". А на замечание Южаниной, что она "хорошо знает регламент", он отреагировал словами: "оказалось, что не так хорошо. Что подтвердили и юристы ВРУ".

Как сообщал Укринформ, 14 июля Верховная Рада приняла в целом Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей" (проект №2524), целью которого является устранение проблем и бюрократических процедур в работе с электронным кабинетом налогоплательщика.

Первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Фейсбуке сообщал, что этот закон отменяет книгу учета для ФЛП-упрощенцев.