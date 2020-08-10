Финансовые новости
- |
- 10.08.20
- |
- 09:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В «ЕС» заявляют, что текст закона об упрощении для ФЛП подделали перед подписанием
07:56 10.08.2020 |
Народный депутат Нина Южанина (фракция партии "Европейская солидарность") заявляет, что текст закона об электронном кабинете и упрощении работы физических лиц-предпринимателей был подделан перед подписанием.
Об этом она написала в Фейсбуке, передает Укринформ.
"... сегодня (7 августа - ред.) обращусь к председателю парламента с заявлением о том, что подготовленный к подписи текст закона не соответствует нормам, принятым в зале, а также соответствующим правоохранительным органам", - написала Южанина.
По словам депутата, предприниматели на упрощенной системе налогообложения настаивали на сохранении книги учета доходов по установленной форме и не были против замены ее на электронную.
"Однако поправкой 85 было предусмотрено упразднение такой книги, что дало бы основание говорить о необходимости тотальной фискализации плательщиков единого налога (такие намерения власти), которая и книгу заменит, и обеспечит контроль за деятельностью со стороны контролирующего органа. Поэтому по моему предложению поправка 85 была поставлена на подтверждение и не поддержана залом. А это означает сохранение книги учета с возможностью ее ведения в электронном виде", - написала Южанина.
Политик напомнила, что статья 118 Закона "О Регламенте Верховной Рады Украины" предусматривает, что сравнительная таблица к законопроекту, подготовленному ко второму чтению, должна содержать окончательную редакцию статей законопроекта, что предлагается главным комитетом для принятия во втором чтении.
Таким образом, подчеркивает парламентарий, следствием отклонения Верховной Радой поправки 85 является принятие закона в этой части в редакции первого чтения.
"Однако вопреки регламенту во время подготовки текста принятого закона на подпись председателю парламента и Президенту председателем профильного комитета был сфальсифицирован текст закона и сознательно скомпилирована редакция изменений к ведению книги учета плательщиками единого налога из двух других поправок. Текст поправок 84 и 89 вообще не голосовался в зале, поскольку его не было в правой колонке таблицы. Это уже даже не манипуляция, а подделка документа, за что предусмотрена уголовная ответственность", - заявляет Южанина.
В то же время, в комментариях под этой заметкой первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк написал, что "надо внимательнее смотреть таблицу в следующий раз". А на замечание Южаниной, что она "хорошо знает регламент", он отреагировал словами: "оказалось, что не так хорошо. Что подтвердили и юристы ВРУ".
Как сообщал Укринформ, 14 июля Верховная Рада приняла в целом Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей" (проект №2524), целью которого является устранение проблем и бюрократических процедур в работе с электронным кабинетом налогоплательщика.
Первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Фейсбуке сообщал, что этот закон отменяет книгу учета для ФЛП-упрощенцев.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НАБУ закрыло дело «Роттердам+»
|Запоздалый ход. Зачем у Зеленского взялись за каналы Медведчука
|Весна придет, переизбирать будем. Когда Зеленский станет «хромой уткой»
|Штирлиц под прикрытием. Сможет ли Татаров тягаться с Аваковым
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть дорожает на 1% на фоне мер Ирака по добыче
|Советник Зеленского: для восстановления Донбасса нужно около 10 миллиардов долларов
|Шмыгаль положительно оценивает создание «свободных экономических зон» на Донбассе
|В «ЕС» заявляют, что текст закона об упрощении для ФЛП подделали перед подписанием
|При расчетах украинцы все реже используют наличку – НБУ
|ICU предлагает Совету НБУ задуматься о снижении среднесрочной инфляционной цели центробанка
|ЕБА выступила категорически против президентского законопроекта о повышении минимальной запрлаты до 5 тыс. грн
Это интересно
|Представлены флагманские смартфоны Samsung Galaxy Note20 и Note20 Ultra
|Илон Маск испытал прототип корабля для полета на Марс. Он взлетел на 150 м - и это успех
|Глава Ford подал в отставку
|В онлайн играх в Китае вводится обязательное подтверждение реального имени
|Google закроет Play Music в октябре, а с августа Play Маркет останется без музыки
|LG показала экраны будущего
|Запуск потокового сервиса Xbox Project xCloud состоится 15 сентября