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ЕБА раскритиковала законопроект об особом налогообложении ІТ
16:32 30.07.2020 |
Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) раскритиковала депутатский законопроект №3933 с поправками в Налоговый кодекс, который предлагает установить особое налогообложением доходов ІТ-отрасли, и призывала народных депутатов не поддерживать его.
"Несмотря на задекларированную цель - помочь ІТ, законопроект №3933, к сожалению, по мнению ІТ-сообщества ЕБА, не учитывает ключевые для индустрии положения, сохранение контрактной формы взаимодействия, инициирует переход на негибкие и неудобные для ІТ трудовые отношения по КЗоТ, а также незначительную длительность действия режима", - указала ассоциация в пресс-релизе в четверг.
Законопроект "О внесении изменений в НК относительно особенностей налогообложения субъектов индустрии ІТ", зарегистрированный депутатами от фракций "Батькивщина" и "Слуга народа", предлагает установить налоговую нагрузку на зарплаты наемных сотрудников на уровне 10%, то есть снизить налог на доходы физлиц с 18% до 5%, а также единый социальный взнос сократить с 22% до 5%. Помимо этого, предлагается освобождение от уплаты 1,5% военного сбора.
Согласно проекту закона, к прибыли субъекта индустрии применяется также ставка налога на прибыль с коэффициентом 0,5, то есть 9%, указала ЕБА.
В то же время для присоединения к такому режиму компания должна выполнить одновременно пять критериев на протяжении четырех отчетных кварталов подряд. А именно: работать по шести конкретными видам экономической деятельности, не менее 90% доходов получать именно от данных шести видов экономической деятельности, удельный вес расходов на оплату труда - не менее 50%, отсутствие налогового долга у субъекта, а также не быть признанным банкротом.
При этом для применения пониженных ставок НДФЛ и ЕСВ минимальный размер налога или сбора с заработной платы должен быть не менее чем налог или сбор по стандартной ставке с пятикратного размера минимальной заработной платы. Иными словами, НДФЛ и ЕСВ по ставке 5% должно быть больше 4250 грн и 5195 грн соответственно, предполагает проект закона.
"То есть, снижение налоговых ставок НДФЛ и ЕСВ возможно только при условии, что заработная плата ІТ-специалиста составляет более $3,743 тыс. в месяц. Даже в ІТ-индустрии с ее высоким уровнем зарплат, пока такой "порог" значительно выше, чем среднее значение по индустрии даже в Киеве. За нарушение же условий предусматривается штраф в размере 200% начисленного налогового обязательства", - указала ЕБА.
"Мы в Ассоциации уже довольно долго и тесно сотрудничаем с Министерством цифровой трансформации Украины о создании Цифрового парка "Дия.Сити". А последние несколько месяцев индустрия открыто и публично вместе с Минцифры обсуждают этот масштабный проект по созданию своеобразной виртуальной экономической зоны для сферы информационных технологий. Поэтому, надеюсь, усилия и взаимодействие не были напрасными, и не будут перечеркнуты одним необдуманным документом", - прокомментировала координатор ІТ-комитета ЕБА Ольга Куничак.
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