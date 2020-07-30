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Минюст Украины предложит ветировать законопроект о продлении моратория на взыскание имущества по валютным кредитам
14:45 30.07.2020 |
Министерство юстиции Украины предложит ветировать законопроект №3640 о продлении моратория на взыскание имущества по валютным кредитам, поступивший на подпись президенту Владимиру Зеленскому, сообщил министр юстиции Денис Малюська.
"На подпись президенту поступил очередной законопроект (№3640), который останавливает любое принудительное взыскание долгов. (...) Что с этим делать, не очень понимаю. Пока будем просить вето на законопроект", - написал Малюська на своей странице в социальной сети Facebook в четверг.
По его словам, принятие моратория может привести к увеличению расходов должников, защищенных мораторием (ведь в цену товаров и услуг, которые им продаются, сразу закладывается риск неуплаты), к росту коррупции, к ухудшению инвестиционного климата и к криминализации процесса "выбивания" долгов.
Кроме того, вследствие продления действия моратория могут вырасти расходы налогоплательщиков. "За должника рано или поздно заплатит государство через механизмы гарантий государства по исполнению судебных решений и специальную бюджетную программу, международные арбитражи или решения Европейского суда по правам человека", - разъяснил министр.
Как сообщалось, Верховная Рада 16 июля продлила мораторий, законопроект №3640 поддержали 349 народных депутатов при необходимых 226.
Ранее Национальный банк Украины призывал нардепов не поддерживать законопроект депутата фракции "Слуги народа" Александра Дубинского, поскольку этот документ запрещает банкам урегулировать проблемные долги валютных заемщиков, в частности, 44 тыс. договоров на общую сумму 29 млрд грн.
Мораторий был введен бессрочно в 2014 году во время начала войны и экономического кризиса, однако за шесть лет часть валютных заемщиков так и не начала обслуживать кредиты из-за отсутствия рычага влияния.
Как отмечает НБУ, в октябре 2019 года заработал новый кодекс о банкротстве, предусматривающий механизм реструктуризации долга ипотечных заемщиков, который заработает в полном объеме, только если будет отменен мораторий.
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