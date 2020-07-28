Зеленский ветировал закон о резерве госслужащих

Президент Владимир Зеленский применил право вето в отношении принятого Верховной Радой закона "О внесении изменений в закон "О государственной службе" относительно кандидатского резерва" и вернул документ в парламент со своими предложениями.

Об этом сообщает пресс-службу главы государства, передает БизнесЦензор.

"Владимир Зеленский поддерживает возобновление конкурсов на занятие должностей государственной службы. В то же время президент подчеркивает необходимость соблюдения одного из принципов госслужбы, определенного законом "О государственной службе", - принципа стабильности, в том числе в работе государственных служащих, занимающих должности государственной службы категории "А", и считает необходимым обеспечить для них гарантированную законом независимость от изменений политического руководства государства и государственных органов", - сказано в сообщении.

В связи с этим президент предлагает отменить положения, которыми установлено, что субъект назначения может принять решение об увольнении государственного служащего с должности государственной службы категории "А" по собственной инициативе, по представлению премьер-министра или соответствующего министра либо руководителя центрального органа исполнительной власти (руководителя государственного органа) в течение четырех месяцев со дня назначения нового главы правительства или соответствующего министра либо руководителя центрального органа исполнительной власти (руководителя государственного органа).

Кроме того, Зеленский предлагает включить в состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы представителей основных государственных институтов.

Президент также предлагает разрешить без конкурса назначать на постоянные должности чиновников, назначенных на должности государственной службы путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Как сообщалось, Верховная Рада 3 июля приняла во втором чтении законопроект №3491 "О внесении изменений в закон Украины "О государственной службе" относительно кандидатского резерва".

В пояснительной записке к документу указано, что его целью является возможность использовать профессиональный потенциал кандидатов на конкурсы должностей в государственных структурах, набравших наибольшее количество баллов, но не избранных на должность конкурсной комиссией. Проектом закона предлагает формировать из их числа кандидатский резерв.

