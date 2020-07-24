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Финальная версия закона предусматривает казино в отелях «4 звезды» - депутат
09:00 24.07.2020 |
В финальную версию закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" включена норма о возможности размещать казино в четырехзвездочных гостиницах Украины в связи с поддержкой соответствующей поправки.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк (фракция "Голос") на своей странице в Facebook.
"В финальном тексте появилась норма о возможности размещать казино в четырехзвездочных гостиницах. Напомню, что в тексте, который выносили в зал, казино разрешено было только в пятизвездочных. И говорят, это была личная позиция Президента. Как так произошло? Очень просто. Была правка №1804 от "Слуги народа", её подняли на подтверждение и 229 голосами "за" учли", - отметил он и подчеркнул, что члены фракции "Голос" не поддерживали соответствующую поправку.
При этом Железняк выразил надежду, что включение этой нормы станет дополнительным основанием, чтобы Президент ветировал закон об игорном бизнесе.
Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 14 июля приняла закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" (№2285-д).
Среди основных пунктов закона - введение уголовной ответственности за организацию азартных игр без лицензии, разрешение размещать залы с игровыми автоматами только в гостиницах, которые имеют три, четыре или пять звезд, регулирование "классических" лотерей и возрастные ограничения (играть в азартные игры смогут лица старше 21 года). Вводятся ограничения по рекламе игорных заведений, в частности запрещается рекламировать азартные игры как способ легкого обогащения.
Запрет на игорный бизнес действовал в Украине в течение 11 лет.
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