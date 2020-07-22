Финансовые новости
- |
- 22.07.20
- |
- 03:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада разблокировала подписание закона о детенизации рынка металлолома
23:27 21.07.2020 |
Верховная Рада отклонила проект постановления №2426-П об отмене решения парламента относительно принятия Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)".
Принятие соответствующего решения поддержали 23 народных депутатов при минимально необходимых 226-ти, сообщает корреспондент Укринформа.
В соответствии со статьей 48 Регламента, без рассмотрения проектов постановлений об отмене решений о принятии законов спикер не может подписать соответствующие законы и передать их на подпись главе государства.
Как сообщал Укринформ, 14 июля Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)".
Закон вносит изменения в действующие нормативно-правовые акты, что обеспечит упрощение ведения хозяйственной деятельности в этой сфере. Подавляющее большинство положений законопроекта направлено на либерализацию условий осуществления деятельности субъектов хозяйствования и снятие неэффективных регуляторных ограничений.
В законе уточнено определение приемных пунктов. Отныне приемный пункт может быть отдельным субъектом хозяйствования, который отвечает определенным требованиям, а не быть только на территории специализированных предприятий. Также вводится расчетная квитанция при покупке металлолома у физических лиц.
Вместе с тем на законодательном уровне утверждено требование осуществления видеофиксации и сохранения соответствующих видеозаписей в течение трех месяцев.
Законом вводится реестр предприятий, осуществляющих деятельность по заготовке и переработке металлолома, который будет функционировать на сайте МЭРТ.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ 21 июля потратил $100 млн из резервов, но гривну не спас. Наличный доллар вышел на 28,10 грн/$
ТОП-НОВОСТИ
|Рада отклонила законопроект о возможности не декларировать имущество руководителю ОП, его заместителям и помощникам
|Рада одобрила в первом чтении проект, что нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС
|От Ермака и Шефира до Ахметова и Пинчука. 20 человек, которые наиболее влияют на Зеленского
|Строительный рынок оживился после комы. Во что инвестируют
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Где выгодно взять кредит под залог недвижимости в Украине?
В РУБРИКЕ
|Рада разблокировала подписание закона о детенизации рынка металлолома
|Закон о работе с электронным кабинетом налогоплательщика можно подписать - решение Рады
|Рада приняла новый закон о сельскохозяйственных кооперативах
|ДТ в мелком опте 21 июля отреагировало на девальвацию гривни
|Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 11,5 миллиардов
|Розничный товарооборот в Украине в июне-2020 вырос на 1,4% - Госстат
Это интересно
|Nissan показал свой самый доступный кроссовер
|У американца конфисковали Бэтмобиль, DeLorean из «Назад в будущее» и Cadillac «Охотников за привидениями»
|Ценителям Lamborghini предложили смартфон за 1860 евро
|Все «заряженные» модели Audi будут полноприводными
|Европол: разоблаченная в Италии сеть фальшивомонетчиков - возможно крупнейшая в истории евро
|Microsoft: потоковый сервис Project xCloud будет доступен на любом экране
|Концерн Great Wall разработал новый 9-ступенчатый «робот» и турбомотор