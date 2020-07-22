Рада разблокировала подписание закона о детенизации рынка металлолома

Верховная Рада отклонила проект постановления №2426-П об отмене решения парламента относительно принятия Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)".

Принятие соответствующего решения поддержали 23 народных депутатов при минимально необходимых 226-ти, сообщает корреспондент Укринформа.

В соответствии со статьей 48 Регламента, без рассмотрения проектов постановлений об отмене решений о принятии законов спикер не может подписать соответствующие законы и передать их на подпись главе государства.

Как сообщал Укринформ, 14 июля Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)".

Закон вносит изменения в действующие нормативно-правовые акты, что обеспечит упрощение ведения хозяйственной деятельности в этой сфере. Подавляющее большинство положений законопроекта направлено ​​на либерализацию условий осуществления деятельности субъектов хозяйствования и снятие неэффективных регуляторных ограничений.

В законе уточнено определение приемных пунктов. Отныне приемный пункт может быть отдельным субъектом хозяйствования, который отвечает определенным требованиям, а не быть только на территории специализированных предприятий. Также вводится расчетная квитанция при покупке металлолома у физических лиц.

Вместе с тем на законодательном уровне утверждено требование осуществления видеофиксации и сохранения соответствующих видеозаписей в течение трех месяцев.

Законом вводится реестр предприятий, осуществляющих деятельность по заготовке и переработке металлолома, который будет функционировать на сайте МЭРТ.