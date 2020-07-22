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Рада приняла новый закон о сельскохозяйственных кооперативах
23:08 21.07.2020 |
Верховная Рада приняла новую редакцию закона "О сельскохозяйственной кооперации".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №0856 во втором чтении и в целом проголосовали 238 народных депутатов.
Согласно пояснительной записке к документу, законопроектом предусмотрено создание комплексной законодательной основы для сельскохозяйственной кооперации, а также устранение существующих на сегодня коллизий между различными законодательными актами по этому вопросу.
В частности, законом предусмотрен отказ от жесткого разделения сельскохозяйственных кооперативов по типам на производственные и обслуживающие, предоставляя членам (учредителям) сельскохозяйственного кооператива самостоятельно выбирать виды деятельности: производственный, обслуживающий, перерабатывающий или многофункциональный, а также форму деятельности - с целью или без цели получения прибыли. Соответственно предлагается переход к единой организационно-правовой форме - сельскохозяйственный кооператив.
При этом проектом предусматривается постепенный переход существующих сельскохозяйственных кооперативов к новой единой форме на протяжении трех лет. При этом новой редакцией закона "О сельскохозяйственной кооперации" сохраняется возможность для действующих сельскохозяйственных кооперативов, по их желанию, продолжать свою деятельность в условиях и с особенностями, которые фактически идентичны тем, в которых они были образованы.
Законопроектом также предусмотрена возможность образования сельскохозяйственного кооператива, который будет осуществлять свою деятельность без цели получения прибыли (с распространением на него ограничений по виду деятельности, операций с не членами и перехода права собственности, которые сегодня существуют для сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов).
Законопроектом также предусмотрена возможность создания и деятельности сельскохозяйственных кооперативных объединений - так называемых кооперативов второго уровня, которые являются распространенными в мире.
Законопроектом предусматривается необходимость создания в каждом сельскохозяйственном кооперативе фонда развития, средства которого и имущество, приобретенное за счет этих средств, не подлежат распределению между его членами.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, в Украине доля сельскохозяйственных производственных кооперативов в общем объеме произведенной сельскохозяйственной продукции составляет менее 1%, а количество физических лиц - членов сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов составляет менее 30 тыс. человек, что составляет менее 0,2% сельского населения Украины.
В то же время доля сельскохозяйственных кооперативов на аграрном рынке ЕС составляет 40-50%, а в отдельных государствах и секторах доходит до 70%.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла законопроект "О сельскохозяйственной кооперации" в первом чтении в июне 2019 года.
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