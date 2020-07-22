Рада разблокировала возможность подписания закона об игорном бизнесе

Верховная Рада Украины отклонила три проекта постановлений, которыми предлагалось отменить решение парламента о принятии закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Как передает корреспондент УНИАН, за проект постановления об отмене решения ВР о принятии закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" (№2285-д-П) авторства группы внефракционных депутатов, в частности, Вадима Новинского, проголосовали лишь 72 депутата из 315, зарегистрированных в сессионном зале.

Авторы постановления считали, что при рассмотрении соответствующего законопроекта во втором чтении и при принятии решения о принятии его во втором чтении и в целом были "грубо нарушены требования Регламента Верховной Рады Украины, которыми установлена процедура рассмотрения проектов законов во втором чтении".

За фактически одноименный проект постановления №2285-д-П1 депутатов от "Батькивщины" во главе с Юлией Тимошенко проголосовали 74 депутата из 315, зарегистрированных в сессионном зале.

Кроме того, за проект постановления №2285-д-П2 с аналогичным предложением об отмене решения о принятии закона об игорном бизнесе депутата от группы "Партия" За будущее "Анны Скороход проголосовали 76 депутатов из 316, зарегистрированных в сессионном зале.

Как известно, отклонение таких проектов постановлений позволяет председателю ВР подписать закон, которого они касаются, и передать его на подпись президенту.

Как сообщал УНИАН, 14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (№2285-д). В частности, законом допускается размещение казино исключительно на территории гостиниц категории "пять звезд" в Киеве. Для других населенных пунктов, кроме Киева, размещение казино разрешено на территории зданий, в которых расположены отели категории "четыре и пять звезд".